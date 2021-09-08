Двести пятьдесят судей в Афганистане опасаются за свою жизнь после того, как заключенные ими люди были освобождены талибами.

Об этом информирует БТА.

По словам судей и активистов, которые работают круглосуточно, чтобы помочь им, хотя некоторым судьям в последние недели удалось бежать, большинство из них брошены и все еще пытаются покинуть страну. Боевики, захватившие власть в прошлом месяце, когда Соединенные Штаты вывели свои войска, запретили женщинам работать в большинстве профессий.

Женщины, работающие в судебной системе, уже стали особыми мишенями для нападений. В январе были застрелены двое судей Верховного суда. В настоящее время талибы освобождают заключенных по всей стране.

Одна из судей поделилась тем, что ей пришлось пережить.

— В Кабуле четыре или пять талибов пришли и спросили людей в моем доме: «Где этот судья?», — вспоминает женщина.

После этого ей удалось покинуть страну с помощью группы добровольцев-правозащитников и иностранных коллег из Международной ассоциации женщин-судей С тех пор она поддерживала связь с коллегами, которые остались в Афганистане.

— Они рассказывают мне о страхе и полном ужасе. Они говорят мне, что, если их не спасти, их жизни будут в неминуемой опасности, — продолжает она.

Помимо судей, «Талибан», вероятно, преследует около тысячи правозащитников, сказала Хория Мосадик, афганская правозащитница.

— Освободившиеся заключенные вызываю прокуроров и сотрудников полиции и говорят им: «мы приедем за вами, — добавила она.

Напомним, канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что необходимо договориться с представителями радикального движения «Талибан» о возобновлении эвакуации из Афганистана.