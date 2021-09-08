Международная федерация хоккея на пять лет дисквалифицировала из спорта Дмитрия Баскова, который связан с Лукашенко.

О решении сообщается на сайте организации.

Федерация наложила пятилетние санкции после длительного расследование, которое выяснило, что Басков угрожал белорусским спортсменам за их гражданскую позицию, к тому же, он использовал свое положение для публичной поддержки Александра Лукашенко.

Меж тем Басков возглавил Федерацию хоккея Беларуси ровно год назад после того, как в течении длительного времени был личным тренером отпрыска Лукашенко.

Помимо этого, белорусские расследователи и журналисты выяснили вероятную причастность Баскова к убийству Романа Бондаренко, которого забили до смерти в ноябре 2020 года.

Напомним, в Беларуси около 5 тысяч человек пришли проститься с 31-летним Романом Бондаренко, которого похитили и избили, нанеся смертельные травмы.