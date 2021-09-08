Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о введении в действие тайного решения Совета национальной безопасности и обороны от 20 августа о развитии Военно-морских сил ВСУ до 2031 года.

Соответствующий указ №459/2021 опубликован на сайте главы государства.

— Ввести в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины от 20 августа 2021 «О развитии Военно-Морских Сил Вооруженных Сил Украины до 2031 года», —говорится тексте указа.

Контроль за его выполнением возлагается на секретаря Совета нацбезопасности и обороны Алексея Данилова.

— Данный указ вступает в силу со дня его опубликования, — отмечается в документе.

Ранее президент Владимир Зеленский ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны от 14 мая «О неотложных мерах по киберобороне государства».