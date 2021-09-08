Российский рэпер Моргенштерн (Алишер Валеев — прим.) собирается приехать в Украину, несмотря на действующий запрет.

Об этом свидетельствует расписание концертов и продажа билетов на сайте Контрамарка.

Так, на 13 ноября запланирован концерт в Запорожье (стоимость билетов 550-950 гривен), 15 ноября — в Харькове (стоимость билетов 400-2590 гривен) и 16 ноября — в Киеве (стоимость билетов 690-4490 гривен).

Отмечается, что на мероприятия не допускаются зрители младше 16 лет. В столице выступление рэпера анонсировано во Дворце Спорта.

— Это будет действительно взрывное событие для всех сторонников нового рэпа, который не знает предубеждений и границ. Его обсуждают, его ненавидят, ему завидуют, но никто не может остаться равнодушным, — говорится в описании события.

Ранее в интервью журналисту Дмитрию Гордону Моргенштерн заявил, что не ездит в Крым только потому, что очень хочет попасть в Украину.

Напомним, 28 апреля Минкульт по ходатайству СБУ внес российского рэпера в перечень лиц, которые создают угрозу нацбезопасности Украины, что закрыло ему въезд в страну.