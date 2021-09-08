Кабинет министров передал Государственное агентство развития туризма в сферу управления Министерства инфраструктуры. До этого времени оно входило в сферу управления Министерства культуры, молодежи и спорта.
Об этом шла речь сегодня, 8 августа, во время заседания правительства, пишет РБК-Украина.
Документом предусматривается возложение функций по обеспечению формирования и реализации государственной политики в сфере туризма и курортов (кроме государственного надзора (контроля) в сфере туризма и курортов) на Мининфраструктуры.
Как отмечается в пояснительной записке к проекту, развитие туристической инфраструктуры невозможно без создания интегрированного в мировую транспортную сеть безопасно функционирующего и эффективного транспортного комплекса Украины.
Документ вносит изменения в положения о Министерстве культуры, молодежи и спорта, о Государственном агентстве развития туризма и о Министерстве инфраструктуры.
Согласно документу, Мининфраструктуры:
Напомним, за 2020 год сумма поступлений в местные бюджеты от уплаты туристического сбора достигла 130,6 миллиона гривен. Николаевская область замкнула десятку лидеров по Украине, где туристический сбор составил 4 648, 61 тысячу гривен.
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Кабинет министров передал Государственное агентство развития туризма в сферу управления Министерства инфраструктуры. До этого времени оно входило в сферу управления Министерства культуры, молодежи и спорта.
Об этом шла речь сегодня, 8 августа, во время заседания правительства, пишет РБК-Украина.
Документом предусматривается возложение функций по обеспечению формирования и реализации государственной политики в сфере туризма и курортов (кроме государственного надзора (контроля) в сфере туризма и курортов) на Мининфраструктуры.
Как отмечается в пояснительной записке к проекту, развитие туристической инфраструктуры невозможно без создания интегрированного в мировую транспортную сеть безопасно функционирующего и эффективного транспортного комплекса Украины.
Документ вносит изменения в положения о Министерстве культуры, молодежи и спорта, о Государственном агентстве развития туризма и о Министерстве инфраструктуры.
Согласно документу, Мининфраструктуры:
Напомним, за 2020 год сумма поступлений в местные бюджеты от уплаты туристического сбора достигла 130,6 миллиона гривен. Николаевская область замкнула десятку лидеров по Украине, где туристический сбор составил 4 648, 61 тысячу гривен.