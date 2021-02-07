За 2020 год сумма поступлений в местные бюджеты от уплаты туристического сбора достигла 130,6 миллиона гривен. Николаевская область замкнула десятку лидеров по Украине, где туристический сбор составил 4 648, 61 тысячу гривен.

Об этом сообщает на сайте Государственного агентства развития туризма Украины.

Как отметили в Госагентстве, общая сумма поступлений от уплаты туристического сбора по областям за 2020 год в местные бюджеты достигла 130 628, 24 тысяч гривен.

В первой тройке лидеров оказались город Киев (34 692,88 тысяч гривен), Одесская (15 177, 87 тысяч гривен) и Львовская (11 786,51 тысяча гривен) области. Сразу за ними – Киевская область (9 837,04 тысячи гривен).

Чуть больше чем 6 000 тысяч гривен оплатили Харьковская, Закарпатская и Запорожская области: 6 602,35 тысяч гривен, 6 436,38 тысяч гривен и 6 200,46 тысяч гривен соответственно. Максимально рядом в рейтинге оказались Ивано-Франковская (5 599,17 тысяч гривен) и Днепропетровская (5 592,42 тысячи гривен) области. На десятом месте оказалась Николаевская область (4 648,61 тысяча гривен).

Как известно, ставки сбора устанавливают органы местного самоуправления - сельские, поселковые, городские советы или советы объединенных территориальных громад. Размер платежа за сутки размещения одного человека не может превышать 0,5% от минимальной заработной платы для туризма и до 5% – для въездного туризма. Базу взимания сбора составляет общее количество суток временного размещения в местах проживания.

Напомним, заместитель главы Николаевской облгосадминистрации Николай Маринов заявил, что предусмотренных в этом году бюджетом области 1,6 миллионов гривен на развитие туризма крайне мало.

Ранее сообщалось, что в Николаевской облгосадминистрации намерены вывести в отдельное управление вопросы развития курортов и туризма. Сейчас эта отрасль находится в внутри управления молодежи и спорта.