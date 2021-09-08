Центральное разведывательное управление США оказывало поддержку украинским спецслужбам во время операции по задержанию наемников ЧВК Вагнера, которую основал бизнесмен Евгений Пригожин.

Материал об этом выпустил американский телеканал CNN.

Телеканал со ссылкой на свои источники указывает, что в операции по поимке головорезов Пригожина брали участие агенты ЦРУ.

— Очевидно, это представляло интерес и для американской разведки, хотя официальные лица США отрицают свою прямую роль. По словам представителей украинской разведки, операция под руководством Украины получила американские деньги, техническую помощь и рекомендации ЦРУ о том, как привлечь российских наемников к ответственности. Высокопоставленный чиновник США сказал CNN, что эти утверждения «ложны». Он указал, что разведка США знала об операции, но отрицал какую-либо причастность., — акцентирует СМИ.

С американскими корреспондентами общались трое высокопоставленных военных разведчиков.

— Трое бывших высокопоставленных чиновников украинской военной разведки эксклюзивно для CNN рассказали, как они организовали экстраординарную операцию, направленную на выманивание подозреваемых военных преступников из России для преследования за зверства, совершенные на востоке Украины, где сепаратисты, поддерживаемые Москвой, ведут борьбу в течение многих лет, — говорится в материале.

Помимо этого, телеканал пишет о ворохе новых подробностей, которые раньше не всплывали. Так, по данным CNN, украинские спецслужбы от имени российской ЧВК планировали получить вагнеровцев в свое распоряжение под предлогом высокооплачиваемой работы в Венесуэле.

— Источники сообщили, что на эту приманку попали сотни потенциальных российских наемников, которые подали заявки на работу, что предоставило украинской разведке беспрецедентную возможность начать выявление и установление подозреваемых в военных преступлениях. «Мы начали им звонить и говорить :« Эй, мужик, хорошо, расскажи мне что-нибудь о себе. Может, ты на самом деле не боец, может, ты сантехник или что-то в этом роде», — приводит слова одного из собеседников CNN.

Российские наемники открыто и с удовольствием рассказывали про свои похождения в горячих точках, особенно смакуя «подвиги на востоке Украины».

— На одном видео, переданном CNN бывшими источниками военной разведки, запечатлена группа боевиков на востоке Украины, держащая обломки военного самолета, который, по словам источников, только что был сбит, — идет речь в публикации.

Примечательно, что украинская разведка была в уверенности, что среди группы «вагнеровцев» были двое, причастных к сбитию MH17.

Напомним, летом Христо Грозев обещал, что лента от команды расследователей и журналистов Bellingcat про вероятную спецоперацию по аресту российских наемников из ЧВК Вагнера появится в открытом доступе в скором времени.