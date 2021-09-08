Глава фракции «Партия Шария» в Николаевском городском совете Татьяна Кравчук считает незаконными санкции Совета национальной безопасности и обороны Украины против лидера их политсилы Анатолия Шария.

Такое мнение депутат выразила в эфире программы «Диалог» на телеканале МАРТ.

Как известно, 20 августа СНБО одобрил введение полного пакета санкций против Анатолия Шария, Ольги Шарий и её матери – Аллы.

Депутат Татьяна Кравчук считает введенные санкции давлением на их политическую силу, однако утверждает, что принятое СНБО решение не повлияло на работу «Партии Шария» в горсовете.

— Решение СНБО, по моему мнению, заведомо незаконное. Вводить санкции против граждан Украины они не имеют никакого конституционного права, а Ольга Шарий, Анатолий Шарий, мать Ольги являются гражданами Украины. Я к этому отношусь как к несуразному давлению на нашу политическую силу, как к попытке сбить нас с толку и внести деструктив. Мы не видим никаких угроз. Это нам абсолютно никак не мешает. Единственное, что меня волнует – так это то, что таким образом они пытаются заставить нас предать нашего избирателя, сложить ручки и уйти, чего, в любом случае, не будет. Мы не обращаем внимания на эти яркие глупости и продолжаем работать. Надеюсь и верю в то, что политсила переименовываться не будет. В любом случае, я уверена в своей команде – мы останемся монолитом, – сказала Татьяна Кравчук.

Напомним, глава фракции «Партия Шария» в Николаевском городском совете Татьяна Кравчук заявила, что присутствие их политсилы в горсовете – доказательство того, что Украина хочет быть европейской страной.