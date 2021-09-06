Глава фракции «Партия Шария» в Николаевском городском совете Татьяна Кравчук заявила, что присутствие их политсилы в горсовете – доказательство того, что Украина хочет быть европейской страной.

Об этом депутат сказала в эфире программы «Диалог» на телеканале МАРТ.

По мнению Татьяны Кравчук, лидер их политсилы Анатолий Шарий является патриотом Украины.

— К счастью, никаких противоукраинских действий в действиях Анатолия нет и никогда не было. Всё, что мы хотели – это чтобы люди могли разговаривать на том языке, на котором хотят; чтобы наш бюджет не разворовывался; чтобы Украина продвигалась и стала действительно европейской страной. Но, может, не прям в составе Европы, а чтобы у нас были дороги, квартиры, чтобы у нас не было свалок и были мусороперерабатывающие заводы. Доказательство тому есть – во всяком случае, в Николаеве, ну, и в других городах тоже – наша политсила. Мы никогда, ни разу за всю свою каденцию и до не высказали ничего, что является «про-» чем-то там, а это всегда была позиция со стороны горожан, со стороны николаевцев и это всегда позиция со стороны украинца. Я считаю Анатолия реальным патриотом Украины, в отличие от людей, которые надели вышиванки, а потом просто топят страну в войне, – сказала Татьяна Кравчук.

Напомним, что глава фракции «Партия Шария» в Николаевском городском совете Татьяна Кравчук прокомментировала замену представителей их политсилы в исполнительном комитете.