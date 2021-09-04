Глава фракции «Партия Шария» в Николаевском городском совете Татьяна Кравчук прокомментировала замену представителей их политсилы в исполнительном комитете.

Свое мнение депутат озвучила в эфире программы «Диалог» на телеканале МАРТ.

По словам Татьяны Кравчук, заменить представителей «Партии Шария» в исполкоме горсовета решили, поскольку предыдущие девушки по личным причинам не могут больше посещать заседания, на их место возьмут двух других девушек.

— Знаете, пока мы работаем кто-то слухи распускает. Каждому своё. Смены, действительно, произошли только из-за того, что у девушек, которые представляли нас, нет сейчас возможности посещать заседания и заниматься этим. Они всегда очень ответственно подходили к принятию решений на исполкоме. Действительно, это занимало очень много времени. Девушка Яна переезжает с мужем в Одессу. Они уже пытались ездить, но не получается. Уходит Яна и Виктории становится ещё тяжелее, поскольку, скажем, уже не такой тандем – каждый отвечал за какой-то свой параграф. Поэтому ими, не нами, а ими было принято решение продолжить помогать нам, но, ситуация так сложилась, что наши представители меняются. Придут сейчас новые девочки, тоже, можно сказать, новая кровь, потому что они ещё не были в подобных рамках. Довольно профессиональные в своих сферах и адекватные, что немаловажно. Наши девушки согласились и готовы работать, – рассказала Татьяна Кравчук.

Ранее сообщалось, что на рассмотрение сессии Николаевского городского совета вынесен проект решения о внесении изменений в состав исполнительного комитета. В частности, предлагается заменить двух членов исполкома – Яну Павлюченко и Викторию Шишкину, которые представляют «Партию Шария».

Вместо них включить в исполком мастера производственного образования Николаевского профессионального лицея торговли и ресторанного сервиса Оксану Маркевич и предпринимательницу Алину Стасюк. Известно, что Оксана Маркевич входила в состав Заводской районной избирательной комиссии на местных выборах в 2020 году от «Партии Шария». Алина Стасюк баллотировалась в депутаты горсовета от этой же политической силы.

Стоит отметить, что 14 июля на заседании исполкома Яна Павлюченко и Виктория Шишкина проголосовали за выделение из бюджета Николаева 5 миллионов гривен на проект по реконструкции сквера «Юных героев» с установкой 72-метрового флагштока, хотя ранее глава фракции «Партия Шария» в горсовете Татьяна Кравчук заявляла, что ее партия выступает против идеи установки стелы с флагом Украины за 14 миллионов гривен.