Глава фракции «Партия Шария» в Николаевском городском совете Татьяна Кравчук считает нецелесообразным установку стелы с флагом Украины за 14 миллионов гривен.

Такое мнение она выразила на своей странице в Facebook.

— И опять к новости о флаге. Я очень рада, что из городского бюджета не планируется выделение средств на этот объект. В какой-то момент я ошибочно полагала, что уже прошло то время, когда было популярно пошить самую большую вышиванку или нарисовать самый большой герб. Но нет, «мудрые» головы решили, что во время пандемии короновируса, проблем с наполняемостью бюджета, когда люди страдают от экономического кризиса, целесообразно выкидывать 14 миллионов гривен на огромный флаг. Зачем? Размером флага измеряется уровень патриотизма или это положительно отразится на благосостоянии граждан? Очевидно, что нет, - считает Татьяна Кравчук.

При этом депутат считает, что целесообразнее было бы направить данные средства на решение более важных вопросов.

— Я думаю, что есть тысяча вариантов, как потратить эти деньги с большей пользой для людей. Например, пустить их на ремонт дорог, крыш, тротуаров, на закупку ИВЛов, на улучшение качества питания для детей и т.д, - добавила Татьяна Кравчук.

Также она расскзаал, что фракция партии Шария в Николаевском городском совете, в случае голосования за выделение средств на установку стелы с флагом, не поддержала бы такую инициативу.

— Фракция партии Шария не поддержала бы выделение денег из горбюджета на бессмысленный «мегафлаг». А инициаторам этой идеи я рекомендую включить мозги и перестать копировать другие города с их «гениальными инициативами». А если и копировать, то что-то хорошее, например, провести инвентаризацию земли под коммуникациями монополистов!, - сообщила Татьяна Кравчук.

Как известно, в Николаевской облгосадминистрации планируют за счет бюджета установить в Николаеве огромный флаг стоимостью 14 миллионов гривен. В областном управлении капитального строительства заявили, что планируют получить на этот проект 9 миллионов из бюджета Николаева.

Отметим, что заместитель главы облгосадминистрации Игорь Кузьмин заявил, что 72-метровая стела с флагом Украины, которую хотят установить в Николаеве, станет арт-объектом, который будет видно со всех сторон города.

В пояснительной записке к программе экономического и социального развития Николаевской области на 2021 год, куда внесен проект по установке флагштока, говорится, что целью проекта решения является обеспечение реализации программы Президента Украины «Большая стройка» и решения по итогам селекторного совещания заместителя главы Офиса Президента Украины Кирилла Тимошенко от 15 февраля 2021 года об установке самого большого флага Украины в городах областного значения.

В свою очередь, представитель фракции «Пропозиция» в областном совете Александр Мосин заявил, что Николаевский городской совет поучаствует в софинансировании установки в городе флага-гиганта высотой в больше чем 70 метров стоимостью 14 миллионов гривен.

Основатель клуба предпринимателей «МрійДій» Максим Бревда недоумевает, почему на установку стелы с огромным флагом Украины в Николаевской ОГА хотят потратить больше средств, чем на развитие туризма во всей области.

Позже мэр Николаева Александр Сенкевич заявил, что в бюджете города нет средств на установку стелы с флагом Украины высотой 72 метра.

Отметим, что в 2018 году на вершине первого исторического холма Днепра рядом с Музеем АТО и Аллеей Героев был поднят национальный стяг размером 12х18 м, весом в 23 кг. Это практически самая высокая точка города – высота флагштока над уровнем реки составляет более 120 метров.

При установке флагштока применили сложное инженерное решение – форму флага, который развивается ветром, отражают шесть лавок. Каждая из них оснащена гранитной стелой с сакраментальными для Украины знаками: трезубцем, писанкой, вышивкой, половецкими бабами, казацкими чайками. Выполнены символы в технике горячей художественной эмали, которая не боится температурных перепадов, влаги и не выгорает. Тогда такая инициатива обошлась в 26 миллионов гривен.

В 2020 году в Киеве установили самый большой флаг Укаины - длина флагштока составляет почти 90 метров, а размер полотнища - 16 на 24 метра, пишет издание «Відкритий». Элементы подсветки сооружения установлены таким образом, что увидеть флаг можно в любое время суток из любой точки столицы Украины. Конструкцию установили на территории Мемориального комплекса «Национальный музей истории Украины во Второй мировой войне», возле «Родины-матери».