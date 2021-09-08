Ассоциация городов Украины предложила президенту и правительству способ не допустить рост тарифов и предотвратить срыв отопительного сезона.

Об этом сообщил глава АГУ, мэр Киева Виталий Кличко.

Ассоциация напоминает, что в отопительный сезон цена газа для населения должна увеличиться с 4 до 7,6 гривен, а для учреждений бюджетной сферы — с 7 до 20 гривен за тысячу кубометров, не считая стоимости распределения газа и других расходов.

— Все понимают, что у людей нет средств, чтобы оплачивать такие высокие тарифы. А их сохранение на уровне прошлого отопительного сезона для населения и бюджетной сферы потребует от органов местного самоуправления дополнительно огромной суммы — 25 миллиардов гривен, — отметил Виталий Кличко.

Выходом из ситуации в АГУ считают предоставление местным громадам компенсации. В частности, громадам нужно выделить субвенцию из госбюджета на погашение разницы в тарифах за 2016-2021 годы в объеме 37 миллиардов гривен. А также направить дополнительную целевую субвенцию на ремонт улиц и дорог в объеме 10 миллиардов гривен.

Также АГУ предлагает увеличить нормативы зачисления НДФЛ в местные бюджеты на 5%, уменьшить объемы реверсной дотации до 20% и увеличить базовую дотацию до 100%.

Кроме того, должен быть увеличен объем Госфонда регионального развития до 3% госбюджета, и 50% этих средств нужно направить громадам.

В Ассоциации отмечают необходимость восстановления теплоснабжения и горячего водоснабжения в 59 громадах, разблокировав счета предприятий, арестованных из-за задолженности по оплате за газ и его распределение.

Также АГУ требует устранить дискриминационные нормы в договорах на поставку газа, в частности по срокам оплаты предприятий за потребленный газ и штрафных санкций.

Еще одним требованием является фиксация цены газа для бюджетных учреждений до конца отопительного сезона на уровне 11,2 гривен за тысячу кубометров.

— Нужно определить справедливый, прозрачный и единый механизм компенсации для всех громад — не «бартером», а деньгами. Потому что не могут некоторые города получить компенсацию в каком-либо виде (финансированием определенных объектов, например), а другие — нет, — отметил Виталий Кличко.

Ранее сообщалось, что в конце сентября исполнительный комитет Николаевского городского совета должен утвердить новый тариф на теплоэнергию для населения и бюджетной сферы. На сегодняшний день экономически обоснованный тариф для населения, который включает в себя обновленные цены на электроэнергию и газ — 2553 грн/Гкал.