Евросоюз раскритиковал состав нового правительства в Афганистане, созданный талибами. В ЕС утверждают, что талибы не выполнили обещания о привлечении к власти максимально широких слоев населения.

Об этом сообщает DW.

В Евросоюзе утверждают, что состав переходного правительства Афганистана, созданный талибами, не отражает этнического и религиозного многообразия страны. Также «Талибан» не представил «инклюзивного и представительного» правительства.

Пресс-секретарь верховного представителя ЕС по внешней политике и безопасности Петер Стано напомнил о вызывающих обеспокоенность сообщениях СМИ о том, что талибы не соблюдают международных обязательств в сфере защиты прав человека. Так он отреагировал на разгон демонстрации в Кабуле, в которой участвовали женщины. Тогда боевики «Талибана» стреляли в воздух, чтобы разогнать людей.

Также заместитель председателя Еврокомиссии Марош Шефчович призвал талибов уважать права женщин и основные свободы.

— Мы очень внимательно наблюдаем за поведением нового правительства Афганистана, —подчеркнул Марош Шефчович.

Напомним, в Европейском Союзе заявили, что блоку нужно будет сотрудничать с талибами, но он не спешит официально признавать исламистскую группировку боевиков новыми правителями Афганистана.