В скором времени будет объявлен тендер на окончание работ в сквере «Николаевский», а с компанией «Благоустрій-НК» разорвут договор.

Об этом сообщил Николаевский городской голова в эфире программы «Диалог» на телеканале МАРТ.

Он добавил, что «Благоустрій-НК» к участию в новых торгах уже не допустят.

— Подрядная организация не вписалась в сроки своей работы. В ближайшее время она получит информацию о разрыве договора. Мы разрываем договор с ними. Не планируем продолжать работу (с «Благоустрій-НК», — прим.), и будем объявлять тендер на продолжение работ любой другой компанией. Эта компания уже не сможет принимать участие, так как не справилась с работой, — сказал мэр.

Работы в сквере/скриншот сюжета «Суспільного» Работы в сквере/скриншот сюжета «Суспільного»

Он добавил, что часть работ подрядчиком уже выполнена, но еще не оплачена. Также Александр Сенкевич ответил горожанам, которые высказывали недовольство тем, что бюджетные подряды часто получают компании из других областей.

— Сегодня у нас нет желания, чтобы кто-то зарабатывал, нанося вред городу. К сожалению, очень часто мы слышим из СМИ или от людей: «Почему наши не работают? Почему сюда заходят одесситы, киевляне или люди из Кропивницкого, а наши не работают?». Ну вот мы видим, как работала компания из Николаева, что дети домики себе строили из брусчатки, — резюмировал городской голова.

Напомним, что согласно данным системы электронных закупок ProZorro, осенью прошлого года в торгах на реконструкцию сквера, расположенного возле школы № 20 по улице Николаевской победила фирма «Благоустрій-НК». Сумма реконструкции сквера составляет 13 миллионов 868 тысяч 844 гривны, из которых: 1 миллион 247 тысяч 808 гривен было запланировано на 2020 год и 12 миллионов 621 тысяча 36 гривен — на 2021 год. Изначально работы подрядчик должен был выполнить до 1 апреля 2021 года.

Однако процесс затянулся после скандала с вырубкой дубов в сквере — работники подрядной фирмы вырубили деревья, чтобы проложить дорогу из тротуарной плитки. Тогда директор Департамента жилищно-коммунального хозяйства Сергей Коренев отметил, что для благоустройства неблагоустроенного объекта придется чем-то пожертвовать.

После этого мэр Николаева Александр Сенкевич сообщил, что работы в сквере приостановили, поскольку у подрядчика возникли финансовые проблемы, а город ему не платит наперед.

Недавно сообщалось, что в сквере «Николаевский» неизвестные «построили» небольшой домик из плитки подрядчика.При этом, городской голова Александр Сенкевич назвал «ужасом» затянувшуюся реконструкцию сквера «Николаевский» в Ингульском районе и сообщил, что город будет искать способ разорвать договор.

В начале сентября подрядчик возобновил работы по реконструкции сквера «Николаевский». В частности техника засыпала ямы и выравнивала грунт.