Из-за потасовки, устроенной на заседании Верховной Рады депутатами Николаем Тищенко и Гео Леросом, должны быть наказаны оба политика.

Об этом заявил глава фракции Слуга народа Давид Арахамия.

— В драке виноваты две стороны, – считает он.

Давиду Арахамии возразили, что потасовку на трибуне парламента начал Николай Тищенко. На это глава фракции ответил, на подобные конфликтные ситуации в Раде должно быть наложено табу.

Давид Арахамия добавил, что готов голосовать за отстранение от работы на несколько заседаний обоих нардепов.

Напомним, в четверг, 9 сентября, в зале Верховной Рады нардеп от Слуги народа Николай Тищенко попытался вытолкать с трибуны выступающего внефракционного нардепа Гео Лероса. Инцидент произошел, когда Лерос критиковал Зеленского и главу ОП Андрея Ермака, обвинив их в якобы срыве спецоперации спецслужб по задержанию наемников ЧВК Вагнера год назад.