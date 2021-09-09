По заказу «Николаевводоканала» продолжаются ремонтные работы на ранее разрушенном канализационном коллекторе по улице Флотская.

Об этом сообщается на странице предприятия в Facebook.

Подрядная организация начала замену еще 6 сентября. Процесс начался после согласования земельных работ и технико-подготовительных мероприятий.

Старый, разрушенный бетонный коллектор вскоре заменят новым, изготовленным из современного материала. Кроме того, построят новые колодцы и камеру тушения. Всего запланировали заменить 400 метров сети.

В конце августа сообщалось, что КП «Николаевводоканал» уже 2 месяца не может приступить к ремонтным работам коллектора по улице Флотской из-за того, что депутаты горсовета не перераспределили средства.

Позже КП «Николаевводоканал» определилось с подрядчиком, который заменит поврежденный коллектор по улице Флотской, начало работ назначили на 6 сентября.

В среду, 8 сентября, исполком Николаевского городского совета выделил 3 миллиона 500 тысяч гривен из резервного фонда бюджета города на капитальный ремонт канализационного коллектора по улице Флотской.