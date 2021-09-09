Премьер-министр Израиля Нафтали Беннет на следующей неделе впервые за 10 лет посетит с официальным визитом Египет.

Об этом сообщает Axios.

Кроме установления личных отношений с коллегами, ожидается, что встреча будет сосредоточена на секторе Газа. Египет пытается способствовать тому, чтобы ХАМАС (палестинское исламское движение) и Израиль стабилизировали отношения и прекратили огонь. Стоит отметить, что недавно лидер Палестины Махмуд Аббас посетил Каир на трехстороннем саммите с Сиси и королем Иордании Абдуллой.

Последний публичный визит премьера Израиля в Египет состоялся в 2010 году, когда тогдашний президент Хосни Мубарак провел саммит по Беньямином Нетаньяху, президентом Палестины Махмудом Аббасом и госсекретарем США Хиллари Клинтон.

В то же время есть информация об одной непубличной встрече Нетаньяху и Сиси в 2017 году.

Египет не раз становился посредником между властями Израиля и самопровозглашенной властью Палестины ради прекращения обстрелов.