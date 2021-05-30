Министр иностранных дел Габи Ашкенази прибыл в Каир 30 мая утром, что стало первым визитом главы ведомства за последние 13 лет. Главная цель визита - обсудить ситуацию в Газе.

Об этом сообщает Ашкенази в своем Twitter.

Визит Ашкенази происходит на фоне прекращения огня между Израилем и ХАМАС после 11-дневного обмена огнем, который закончился 21 мая через посредство Каира.

Министр иностранных дел Египта Самех Шукри пригласил Ашкенази обсудить режим прекращения огня, а также двусторонние связи между их странами.

— Спасибо за ваше приглашение. Первый официальный визит МИД Израиля за 13 лет. Во время визита мы проведем ряд встреч, на которых мы обсудим двусторонние вопросы, укрепление экономических и торговых связей, углубление договоренностей с сектором Газа и реабилитацию полосы (Газа – при .) с помощью международного обеспечения, - написал Ашкенази после прибытия в Египет.

Ашкенази заявил, что планирует «сделать ударение на том, что Израиль обязан, прежде всего, вернуть своих солдат и гражданских, которых удерживает ХАМАС».

Как сообщалось, вечером 11 мая боевики организации ХАМАС запустили из Сектора Газа десятки ракет в направлении Тель-Авива. Часть ракет была сбита системой противовоздушной обороны «Железный купол», но некоторые все же достигли цели.

На фоне обстрела Тель-Авива боевиками ХАМАС и ответной атаки армии Израиля в израильском городе Лод, расположенном за 20 километров от столицы, вечером во вторник, 11 мая, начались массовые беспорядки

ЦАХАЛ сообщил, что в девятиэтажном здании, которое они разрушили в Газе, размещалось несколько офисов ХАМАС. Армия обороны нанесла несколько авиаударов.