Депутат Николаевского городского совета от партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Александр Медведев раскритиковал секретаря горсовета Дмитрий Фалько.

Об этом стало известно в ходе сессии горсовета в четверг, 9 сентября, передает корреспондент НикВести.

Депутат рассказал, что ещё в апреле 2021 года просил городского голову дать протокольное поручение по созданию рабочей группы, которая бы изучила работу «антикоррупционного» департамента мэрии Николаева, однако, по его словам, спустя 5 месяцев протокольное поручение так и не подписано.

— Хотел бы обратиться к городскому голове с таким вопросом. За день до моего дня рождения, 22 апреля, я выступал в этом зале и попросил городского голову дать протокольное поручение о создании рабочей группы по отчетности департамента предотвращения чего-то и борьбы с чем-то. Но такого неуважения от городского головы к депутатскому корпусу я ещё не видел никогда, сколько было на моей памяти городских голов. Полгода жду, – сказал Александр Медведев.

Депутат Александр Медведев

Он также обратился к секретарю городского совета Дмитрию Фалько с возмущением, что тот не поддерживает депутатов в подобного рода ситуациях.

— Кстати, Дмитрий Владимирович, к Вам я тоже обращаюсь. Впервые такой секретарь городского совета, чтобы не стоял на защите депутатов от нападков городского головы. Может вы ко мне так лично относитесь, чтобы полгода не подписываете протокольное поручение? Может вы забыли, что бывает с такими городскими головами, которые относятся с таким неуважением к депутатскому корпусу? Я бы хотел услышать, когда все-таки это распоряжение выйдет в свет?, – сказал Александр Медведев.

В свою очередь, Дмитрий Фалько ответил, что депутат не обращался к нему за помощью в данном вопросе и добавил, что на данный момент документ проходит процедуру согласования.

— Вы мне об этом впервые говорите, что Вам нужна моя поддержка в этом вопросе, – ответил Дмитрий Фалько. — У вас целый аппарат, – указал Александр Медведев. — Так целый аппарат чем должен заниматься? Сообщить мне, что Вам нужна поддержка? Вы знаете, где мой кабинет и знаете мой номер телефона. Пожалуйста, я всегда поддержу и ускорю. Насколько мне известно, сейчас этот документ проходит процедуру согласования. Он ещё не попал на подпись к городскому голове, – сказал Дмитрий Фалько.

Секретарь горсовета Дмитрий Фалько

По словам Александра Медведева, решение данного вопроса затягивается также из-за управляющего делами исполкома городского совета Андрея Волкова, который не подписывает необходимые документы.

— Этот документ по процедуре прохождения уже месяц лежит у заместителя городского головы и он его не подписывает. Сколько раз туда приходили работники аппарата совета, он говорил: «Почему вы бегаете? Придёт время и я вам подпишу». Назвать фамилию? Волков его фамилия. Если Вы, Дмитрий Владимирович, не знаете, что у Вас делается в совете, тогда что же мне говорить. Я же не маленький мальчик бегать и жаловаться на кого-то, – добавил депутат.

Управляющий делами исполкома горсовета Андрей Волков

В результате мэр Николаева Александр Сенкевич пообещал взять этот вопрос под личный контроль: «До следующей сессии всё будет сделано».

Стоит отметить, что согласно регламента Николаевского горсовета, протокольные поручения оформляет аппарат совета. При этом, протокольные поручения подписываются городским головой, а в случае его отсутствия – секретарем совета, регистрируются в аппарате и передаются ответственным должностным лицам исполнительных органов городского совет.

Напомним, секретарь Николаевского городского совета Дмитрий Фалько рассказал, что отличался от других претендентов на занимаемую теперь должность, в первую очередь, мотивацией.