Народный депутат Украины Александр Гайду рассказал, на что были освоены 10 миллионов гривен привлеченной им социально-экономической субвенции в 2020 году.

Данные средства были направлены на развитие спортивной инфраструктуры и закупку медицинского оборудования в Николаеве, пишет пресс-служба политика.

В частности, за 4,2 миллиона гривен приобрели современную рентгенографическую систему для городской больницы № 5. Данное оборудование необходимо для проведения современных рентгенологических обследований и уточнения диагнозов пациентов.

— В современных условиях медицина постоянно развивается, поэтому очень важно, чтобы больницы Николаева были обеспечены новым медицинским оборудованием. Современная рентгенографическая система позволяет точно обследовать организм человека, что, соответственно, повышает качество лечения, – говорит Александр Гайду.

Также часть средств субвенции нардепа было направлено на развитие школьной спортивной инфраструктуры в Николаеве: 3,5 миллиона гривен – на реконструкцию спортивной площадки школа № 44 и 2,3 миллиона гривен – на реконструкцию спортивного зала школы № 20.

Отмечается, что на момент обращения к нардепу по ремонту спортзала уже была разработана проектно-сметная документация, однако в бюджете Николаева не было средств на эти работы.

— Сегодня спортзал уже полностью отремонтировали. Там провели много работ: заменили старую систему отопления на новую, смонтировали новую систему вентиляции, отремонтировали потолок, стены, сделали пол с резиновым покрытием, освещение, санузел и раздевалку. Теперь дети смогут заниматься в новом спортзале в комфортных для них условиях, – сказал Александр Гайду.

Кроме этого, в спортзале после ремонта также установили современные корзины для игры в баскетбол и купили новую сетку для игры в волейбол.

Напомним, что народный депутат Украины Александр Гайду привлёк 10 миллионов гривен из государственного бюджета на покупку медицинского оборудования для Николаевского областного онкодиспансера.