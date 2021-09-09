В рамках встречи президента Российской Федерации Владимира Путина и Александра Лукашенко, стороны согласовали все 28 союзных программ. Заседание Высшего Государственного совета Союзного государства запланировано провести до конца 2021 года.

Об этом Владимир Путин заявил во время совместной пресс-конференции с Александром Лукашенко, пишет РБК-Украина.

По словам Владимира Путина, во время встречи с Лукашенко, им удалось согласовать все 28 союзных программ, которые будут приняты завтра в Минске. Уже в конце текущего года, заседание Высшего Государственного совета Союзного государства их утвердит.

— Сегодня согласованы все 28 программ, завтра они будут одобрены на заседании совета министров Союзного государства в Минске, после чего их вынесут на утверждение Высшего государственного совета Союзного государства, заседание которого планируется провести до конца 2021 года, — заявил Владимир Путин.

Напомним, ранее в ходе переговоро об об интеграции в рамках так называемого «союзного государства» Александр Лукашенко заявлял, что Беларусь хочет от России равных условий.