В будущем Россия и Беларусь могут создать Союзный парламент. Впрочем, такую возможность будут рассматривать после решения экономических вопросов.

Об этом заявил президент РФ Владимир Путин во время совместной пресс-конференции с Александром Лукашенко, пишет РБК-Украина.

— Что касается политической интеграции, то такие задачи ставились в Союзном договоре с самого начала, когда он формировался в 1997 году, когда подписывался чуть позже, — заявил Владимир Путин.

В первую очередь, в рамках создания Союзного государства, Россия и Беларусь должны урегулировать вопросы экономического базиса, экономической основы и фундамента, чтобы продолжить двигаться дальше. Вероятно, что другие вопросы в будущем необходимо будет рассматривать на уровне Союзного парламента, однако Путин и Лукашенко пока не обсуждали этого.

— Мы исходим из того, что несмотря на все благородство этой цели по политической интеграции, нужно сначала создать экономический базис, экономическую основу, фундамент для того, чтобы двигаться дальше, в том числе и на политическом треке. Мы этих вопросов пока не обсуждали. Повторю ещё раз, полагаем, что прежде всего надо заняться экономикой, а все потом естественным образом будет требовать дополнительного регулирования, в том числе, может быть, и на уровне союзного парламента. Я не исключаю, что такой может быть создан. Но для этого надо, что называется, подрасти, — заявил Владимир Путин.

Как сообщалось, в рамках встречи президента Российской Федерации Владимира Путина и Александра Лукашенко, стороны согласовали все 28 союзных программ. Заседание Высшего Государственного совета Союзного государства запланировано провести до конца 2021 года.