Премьер Украины в 2014-2016 годах Арсений Яценюк не видит целесообразности в переговорах президента Владимира Зеленского с Москвой.

Об этом он заявил в рамках форума Yes Brainstorming.

По мнению, главы политсилы Народный Фронт разговаривать с Кремлем без обсуждения вопросов Крыма, Луганска и Донецка не имеет смысла.

— А что тогда мы будем обсуждать? Не вижу никакого смысла в этой встрече, — рассуждает Арсений Яценюк.

Политик указал, что ключевым остается исполнение Минских соглашений в части возвращения украинцам их территорий.

— Речь должна идти не о месте встречи, а о том, с чем встречаться и какие реальные достижения иы можем получить. Готов ли сегодня Путин к этой дискуссии? Он уже заявил о том, что он не готов даже об этом говорить, — подчеркивает он.

Исходя из этого лидер НФ убежден, что формат Минска умер.

— Должно идти не о месте встречи, а о том, с чем встречаться и которые мы реальные достижения можем получить, — детальней объясняет Арсений Яценюк.

Бывший глава Кабмина убежден, что Путин не сдаст позиции, поэтому Украине нужно наращивать военную и экономическую мощь.

— На сегодня украинский президент должен осознать: мы должны становиться сильнее здесь каждый день — экономически, военно и политически. Придет то время, когда Россия ослабнет, и наша переговорная позиция будет сильнее. И тогда это не будет диктат России, а тогда это будет переговорная позиция Украины с западниками, где мы что-то добьемся, — уверят глава партии.

Других выходов, по мнению политика, нет.

— Любая другая позиция — это сдача наших территорий и сдача наших позиций, — отмечает Арсений Яценюк.

Ранее сообщалось, президент Украины Владимир Зеленский на Форуме YES Brainstorming заявил, что надеется, что на встрече с Кремлем будут затронуты конкретные вопросы.