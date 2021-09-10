Боевики радикального движения «Талибан» отменили инаугурацию временного правительства Афганистана.
Об этом говорится в сообщении члена комиссии движения по культуре талибов Инамуллаха Самангани в Twitter.
— Церемония инаугурации нового афганского правительства была отменена несколько дней назад. Чтобы далее не запутывать людей, руководство «Исламского эмирата Афганистан» объявило часть кабинета, и он уже приступил к работе, — написал Инамуллах Самангани.
Он не сообщил, будет ли инаугурация проведена в дальнейшем. Также Инамуллах Самангани назвал слухами информацию о том, что церемония была назначена на 11 сентября.
Ранее информагентство Khaama со ссылкой на источники в движении «Талибан» сообщило, что известны первые назначения талибов.
По его данным, мулла Абдул Гани Барадар был назначен министром иностранных дел. Мулла Якуб, сын основателя талибов, был назначен министром обороны, а Халифа Хаккани, сын Джалалуддина Хаккани, основателя террористической сети «Хаккани», был назначен министром внутренних дел.
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Боевики радикального движения «Талибан» отменили инаугурацию временного правительства Афганистана.
Об этом говорится в сообщении члена комиссии движения по культуре талибов Инамуллаха Самангани в Twitter.
— Церемония инаугурации нового афганского правительства была отменена несколько дней назад. Чтобы далее не запутывать людей, руководство «Исламского эмирата Афганистан» объявило часть кабинета, и он уже приступил к работе, — написал Инамуллах Самангани.
Он не сообщил, будет ли инаугурация проведена в дальнейшем. Также Инамуллах Самангани назвал слухами информацию о том, что церемония была назначена на 11 сентября.
Ранее информагентство Khaama со ссылкой на источники в движении «Талибан» сообщило, что известны первые назначения талибов.
По его данным, мулла Абдул Гани Барадар был назначен министром иностранных дел. Мулла Якуб, сын основателя талибов, был назначен министром обороны, а Халифа Хаккани, сын Джалалуддина Хаккани, основателя террористической сети «Хаккани», был назначен министром внутренних дел.