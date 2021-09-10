Окружной административный суд города Киева начал два производства по искам Нацсовета по вопросам телевидения и радиовещания по предмету аннулирования лицензий каналов «НАШ» и «Макси ТВ».
Об этом информирует «Детектор медиа».
Оба производства проводятся в упрощенном порядке без вызова сторон конфликта.
— Поскольку это упрощенное, без вызова, заседаний не будет, это специальная процедура. Не будет определенной даты. Мы узнаем результаты рассмотрения. Подаем доказательства и документы параллельно, если в этом есть необходимость, — отметил член Нацсовета Максим Оноприенко.
Первое производство открыли по решению Нацсовета от 19 августа, в котором отмечает, что «НАШ» допустил в эфир язык вражды. Второе производство основано на решении регулятора от 11 марта.
Напомним, Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания наложил штраф на канал «НАШ» за то, что в одной из программ журналисты Ангелина Пичик и Максим Назаров использовали язык вражды.
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Окружной административный суд города Киева начал два производства по искам Нацсовета по вопросам телевидения и радиовещания по предмету аннулирования лицензий каналов «НАШ» и «Макси ТВ».
Об этом информирует «Детектор медиа».
Оба производства проводятся в упрощенном порядке без вызова сторон конфликта.
— Поскольку это упрощенное, без вызова, заседаний не будет, это специальная процедура. Не будет определенной даты. Мы узнаем результаты рассмотрения. Подаем доказательства и документы параллельно, если в этом есть необходимость, — отметил член Нацсовета Максим Оноприенко.
Первое производство открыли по решению Нацсовета от 19 августа, в котором отмечает, что «НАШ» допустил в эфир язык вражды. Второе производство основано на решении регулятора от 11 марта.
Напомним, Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания наложил штраф на канал «НАШ» за то, что в одной из программ журналисты Ангелина Пичик и Максим Назаров использовали язык вражды.