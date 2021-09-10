Предстоящий отопительный сезон в Николаеве может стать ударом для городского бюджета, поскольку большая часть средств будет идти на компенсацию разницы в тарифах местным теплогенерирующим предприятиям.

Об этом в эфире программы «Добрый вечер» заявила глава фракции партии «Европейская солидарность» в Николаевском горсовете Елена Киселева.

— Может случиться так, что львиная доля (бюджета, — прим.) уйдет на финансирование двух предприятий, одно из которых коммунальное («Николаевоблтеплоэнерго», — прим.), другое — государственное («Николаевская ТЕЦ», — прим.). А дальше возникнет вопрос: «Почему жители частного сектора, которые не имеют дорог, сидят по уши в мусоре и амброзии должны платить за тепло во многоэтажках?», — сказала Елена Киселева.

Депутат считает, что решение ситуации с тарифами — это «настоящий вызов» для городской власти. От этого, по мнению Елены Киселевой, зависит само существование власти.

— В итоге, бить придут вот сюда — на Адмиральскую, 20, потому что до Киева не доедут. Все мы будем в этом котелке вариться. Эффективное решение местное власти — это залог ее существования, — в прямом и переносном смысле, — заявила Елена Киселева.

Елена Киселева убеждена, что центральная власть сделала местную власть заложником ситуации, не желая брать на себя ответственность.

Глава фракции «Европейской солидарности» также опасается, что в бюджете Николаева возникнет нехватка денег на программы развития, поскольку средства будут уходить на решение проблем с коммунальными услугами.

— Бюджета не будет. Я думаю, нам еще кредиты придется брать. Самое страшное, что городской бюджет может превратиться в оплату двух-трех направлений, а развиваться город сможет за счет кредитов — до поры, до времени. Бесконечно кредиты нам давать тоже не будут, — считает Елена Киселева.

Напомним, городской голова Александр Секенвич также считает, что грядущий отопительный сезон станет для николаевцев «настоящим вызовом» из-за новой цены на газ для населения — 7,6 гривен за кубометр. При этом крайне важно поддержать и бюджетную сферу, выставив стоимость газа в 11,2 гривен вместо 25 гривен за кубометр.

Ранее сообщалось, что в конце сентября исполнительный комитет Николаевского городского совета должен утвердить новый тариф на теплоэнергию для населения и бюджетной сферы. На сегодняшний день экономически обоснованный тариф для населения, который включает в себя обновленные цены на электроэнергию и газ — 2553 грн/Гкал.

Глава бюджетной комиссии Николаевского городского совета Федор Панченко ранее спрогнозировал, что тариф на тепло в грядущем отопительном сезоне увеличится в два раза. Это связанно с повышением стоимости природного газа.

Городской голова Николаева Александр Сенкевич считает, что решение центральной власти о передаче полномочий по формированию тарифов на места — было предпринято с целью оградить себя от негативной реакции населения на высокую стоимость коммунальных услуг.

В то же время, по мнению спикера Верховной Рады Дмитрия Разумкова, ответственность перед людьми за новые тарифы – общая для центральной и региональной власти.