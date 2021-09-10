В селе Тузлы Николаевской области местные жители проголосовали против переименования улицы Терешковой, мотивируя это тем, что улица названа в честь женщины-космонавтки, а не лица, голосовавшего за аннексию Крыма и бывшего в ЦК КПСС.

Об этом пишет LB.ua.

21 участник собрания высказался против переименования улицы.

— «Никто не сможет нас заставить отказаться от нашего названия улицы» и «Не мы ее называли, не мы будем и отменять это название», — рассказывали инициативные жители на общественном собрании.

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Вместе с тем по информации от облгосадминистрации, Коблевскому сельскому совету повторно сообщили о необходимости переименования этой улицы.

Напомним, депутат Госдумы от «Единой России» Валентина Терешкова предложила «или вообще убрать ограничение количества президентских сроков в Конституции или ... заложить в законе возможность для действующего президента вновь избираться на эту должность, уже в соответствии с обновленной Конституцией».

После 2014 года в Тернопольской области еще 7 лет существовала улица с названием, присвоенным ей в честь Валентины Терешковой, депутатки «Единой России»‎, одобрившей захват Крыма. Новое название улица получила только в июне 2021 года.