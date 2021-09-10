Великобритания готовится к переговорам с Украиной по теме безвизового режима: эксперты начали проверку паспортов.

Об этом сообщается на сайте МВД.

Сегодня, в пятницу, министр внутренних дел Денис Монастырский провел встречу с госпожой-послом Великобритании Мелиндой Симмонс.

— В этом месяце запланирован визит британских экспертов в Украину для ознакомления с системой изготовления и выдачи биометрических документов, в дальнейшем это станет предметом переговоров между правительствами наших стран, — подвели итоги встречи в министерстве.

В министерстве объяснили эту меру началом подготовки к переговорам с Лондоном на тему безвизового режима для наших граждан.

Напомним, в МИД заявили, что Украине нужна зона свободной торговли с США.