Великобритания готовится к переговорам с Украиной по теме безвизового режима: эксперты начали проверку паспортов.
Об этом сообщается на сайте МВД.
Сегодня, в пятницу, министр внутренних дел Денис Монастырский провел встречу с госпожой-послом Великобритании Мелиндой Симмонс.
— В этом месяце запланирован визит британских экспертов в Украину для ознакомления с системой изготовления и выдачи биометрических документов, в дальнейшем это станет предметом переговоров между правительствами наших стран, — подвели итоги встречи в министерстве.
В министерстве объяснили эту меру началом подготовки к переговорам с Лондоном на тему безвизового режима для наших граждан.
Напомним, в МИД заявили, что Украине нужна зона свободной торговли с США.
|
Про гідність та самоповагуСтанислав Мартиросов
|
Памяти другаАнатолий Дюмин
|
Свобода слова в Миколаєві: Апаратні наради у міського голови тепер відкриті, але за графікомКатерина Середа
Великобритания готовится к переговорам с Украиной по теме безвизового режима: эксперты начали проверку паспортов.
Об этом сообщается на сайте МВД.
Сегодня, в пятницу, министр внутренних дел Денис Монастырский провел встречу с госпожой-послом Великобритании Мелиндой Симмонс.
— В этом месяце запланирован визит британских экспертов в Украину для ознакомления с системой изготовления и выдачи биометрических документов, в дальнейшем это станет предметом переговоров между правительствами наших стран, — подвели итоги встречи в министерстве.
В министерстве объяснили эту меру началом подготовки к переговорам с Лондоном на тему безвизового режима для наших граждан.
Напомним, в МИД заявили, что Украине нужна зона свободной торговли с США.