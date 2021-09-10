Парламентарии также призвали правительство инициировать на уровне ЕС скоординированные действия, которые ускорят освобождение всех политических заключенных в Крыму и России.

Инициатор заявления Марек Гилшер отметил, что в прошлом году он имел личную честь познакомиться с Нариманом Джеляловым и обсудить нарушения прав людей в Крыму.

— Мы ценим его отвагу выступать в защиту основополагающих гражданских прав. Этим заявлением мы хотим поддержать Наримана Джелялова в трудную минуту и продемонстрировать российским органам, что мы знаем о его преследовании и будем делать все возможное, чтобы они не прошли незамеченными, — отметил Марек Гилшер.

В своем заявлении парламентарии призывают Российскую Федерацию освободить Джелялова и других четырех человек, которые были задержаны вместе с ним.

Напомним, представительства Крымской платформы, которые будут работать для деоккупации Автономной Республики Крым, будут действовать не только в Украине, но и в ряде других государств.

Ранее Владимир Зеленский утвердил Стратегию деоккупации и реинтеграции временно оккупированной территории Автономной Республики Крым и города Севастополя.