С 1 октября Таиланд откроет Бангкок для полностью вакцинированных посетителей - они смогут не проходить двухнедельный карантин в гостиницах.

Об этом сообщает AFP со ссылкой на Управление по туризму Таиланда

Пять областей, включая провинции Чианг Май, Чонбури, Пхетчабури и Прачуапкхирикхан, будут следовать модели «песочницы», пилотируемой с июля на курортном острове Пхукет.

Позже в октябре в список добавится еще 21 направление, включающее Чианграй, Сукхотай и популярный курорт Районг.

Как отмечается, по схеме песочнице туристы должны оставаться в определенной зоне в течение семи дней по прибытии и проходить тесты на COVID-19.

Напомним, правительство Норвегии разрешило въезд для полностью вакцинированных граждан Украины, которые едут с туристической целью.