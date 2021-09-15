Франция лишит Мали военной поддержки, если новое правительство страны пойдет на сотрудничество с наемниками ЧВК Вагнера.

Об этом информирует Reuters.

МИД Франции заявил, что не потерпит российских прокси-войск в своей бывшей колонии и партнере по африканскому континенту.

— ЧВК Вагнера это «ополчение», которое в прошлом показало себя в Сирии и Центрально-Африканской Республике, оказывая злоупотребления и совершая всевозможные нарушения, которые не соответствуют никаким нормам, — заявил министр иностранных дел Жан-Ив Ле Дриан.

Французская разведка получила информацию, что военная хунта Мали хочет пригласить в страну тысячу российских наемников якобы для обучения армии и платить им по 11 миллионов долларов в месяч.

Для стабилизации положения в регионе Франция удерживает в Мали военный контингент, глава Минобороны Франции потвердила, что контракт между вагнеровцами и властями Мали поставит крест на альянсе с Парижем.

Напомним, военные в Мали арестовали президента Ба Ндао, премьер-министра Моктара Уана и нового главу Минобороны Сулеймана Дукура. Временное правительство в Мали было утверждено в сентябре 2020 года.

Власть узурпировал полковник Ассими Гойту, который протащил свою легитимность через Конституционный суд.

После этого президент Мали и премьер-министр переходного периода, арестованные 24 мая, были освобождены в одночасье.