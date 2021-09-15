«Наш край» призывает власти прекратить обвинять в закрытии школ учителей и «вешать» на них провал вакцинации. Вместо этого правительство должно организовать достойную кампанию по вакцинации и мотивировать педагогов делать прививки.

Об этом заявил сопредседатель политической партии «Наш край», народный депутат Сергей Шахов.

— Педагогов, с подачи правительства, обвиняют в том, что якобы на дистанционное обучение придется перейти через их нежелание вакцинироваться. Но обвинять их в этом, как минимум, лицемерно. Украина едва смогла вакцинировать 10% населения. Коллективный иммунитет начинает работать на уровне 60-70%. В школы ходят дети, которых вообще не вакцинируют, и контактирующие со своими не вакцинированными родителями. То есть требование вакцинировать 80% учителей только нарушает права педагогов, у которых и без того чрезвычайно низкая мотивация, но не гарантирует никакой безопасности, — заявил Сергей Шахов.

Со вчерашнего дня, 13 сентября, фактически Украина вошла в «желтый» уровень эпидемической опасности. И, по информации народного депутата, это сразу спровоцировало последствия для школ и учителей в нескольких областях.

— В Сумской и Черниговской областях, из-за перевода в «желтую» карантинную зону, большинство школ и детских садов области закрывают на карантин и переходят на дистанционное обучение. Не одна или две учреждения, а большинство. И после утверждения повышенного уровня эпидопасности, учителей стали фактически принуждать к вакцинации. Их шантажируют лишением надбавок и даже увольнениями. Мы все слышали эти заявления про «ПЦР-тесты за свой счет» раз в неделю. А не хотели бы чиновники за свой счет организовать достойную кампанию вакцинации лучшими вакцинами для учителей? — подчеркнул сопредседатель «Нашего края».

Сергей Шахов выразил уверенность, что намного эффективнее были бы попытки правительства обеспечить высокий уровень вакцинации украинцев в общем, как это сделали в развитых странах, что дало бы возможность говорить о коллективном иммунитете.

— Главная причина провалившейся вакцинации в Украине - отсутствие профессиональных и государственных подходов со стороны правительства. Вместо поддержки медицины в стране происходит ее уничтожение. На пороге новой волны пандемии власть закрывает инфекционные отделения, чаще дискредитирует, чем популяризирует кампанию по вакцинации, тратит ковидний фонд на «Большой асфальт» вместо здравоохранения. Однако мне вполне понятно, почему правительство выбрало именно такую линию поведения. Дистанционное обучение исключает необходимость исправлять провал в подготовке к отопительному сезону в учебных заведениях. Зачем отапливать пустые помещения? — подчеркнул народный депутат.

«Наш край» призывает власти существенно ускорить темпы вакцинации и более активно проводить разъяснительную работу среди населения о ее необходимости. А также прекратить любую «травлю» учителей и не перекладывать на них ответственность за решение о переходе на дистанционное обучение. Учителей необходимо дополнительно мотивировать вакцинироваться, давая им за это надбавки или премии, но оставить право выбора. Иначе ситуация перерастет в противостояние между родителями и педагогами.