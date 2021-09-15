Штаты допускают передачу Киеву частей системы противоракетной обороны «Железный купол», которая зарекомендовала себя в Израиле.

Об этом пишет Politico.

В законопроект про оборонную политику Штатов внесли предложение передать Украине защитные системы.

— Предложение продать или отправить Киеву новые системы противовоздушной обороны, вероятно, усилит напряженность в отношениях с Москвой, которая с 2014 года ведет прокси-войну на востоке Украины и расценивает такую передачу недалеко от ее границы как провокацию. Россия давно жаловалась на американскую систему противоракетной обороны в Румынии, утверждая, что она может быть использована в наступательных целях, но США и НАТО это обвинение отвергли, — анализирует издание.

По словам собеседника журналистов, речь идет о двух Iron Dome, которые в последний визит запрашивал Андрей Таран.

Как сообщалось, в Мариуполе хотят установить систему противовоздушной обороны, которая будет работать по принципу израильской системы ПВО «Железный купол».