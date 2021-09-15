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Во Франции с 15 сентября медработников, которые отказались вакцинироваться против коронавируса, отстранят от работы без оплаты труда.

Из-за этого тысячи медиков вышли на протесты, пишет TheБабель.

Дело в том, что отныне персонал больниц, водители машин скорой помощи, работники домов престарелых, частные врачи, сотрудники пожарной службы и люди, которые ухаживают за престарелыми, должны иметь по крайней мере одну дозу вакцины. В целом речь идет о 2,7 миллиона человек.

Ещё в июле президент Франции Эмманюэль Макрон выдвинул гражданам ультиматум по поводу вакцинации, но люди начали выходить на еженедельные протесты, а десятки тысяч медиков до сих пор не привились.

Впрочем, один из крупнейших профсоюзов государственного сектора Франции предупредил, что отстранение медиков приведет к катастрофе в системе здравоохранения.

— Независимо от того, вакцинированы мы или нет, мы против того, чтобы делать это прививки обязательными, – сказала 57-летняя медсестра.

Ранее сообщалось, что в Николаеве перед началом нового учебного года ещё нет школ, где вакцинировали 80% педагогов, самый высокий показатель — 70%.