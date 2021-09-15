Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен призвала членов альянса упорней бороться с Китаем за экономическое влияние.

Об этом пишет Gazeta Wyborcza.

Урсула фон дер Ляйен выступила сегодня с ежегодным «Посланием о положении Союза» Европейскому парламенту, в котором главы Европейской комиссии представили свой диагноз ситуации в ЕС и планы действий на ближайшие месяцы на десятилетие.

В частности, Урсула фон дер Ляйен призвала разработать ответ ЕС «шелковому пути» Китая.

— Мы зависим от современных микрочипов азиатского производства. Следовательно, это вопрос не только нашей конкурентоспособности, но и технологического суверенитета. Давайте посвятим все наше внимание этому вопросу, объявив о скором проекте всеобъемлющих мер по восстановлению независимости ЕС в области полупроводников и микрочипов. И я знаю, что некоторые думают, что это не может быть успешным. Но то же самое 20 лет назад было сказано о спутниковой навигационной системе ЕС Galileo. И сегодня более 2 миллиардов смартфонов по всему миру используют навигацию, поддерживаемую европейскими спутниками, — отметила глава Еврокомиссии.

Упомянула она и ситуацию с Лукашенко, встав на сторону Латвии, Литвы и Польши.

— Минский режим использовал людей в своих целях. Он погрузил их в самолеты и буквально подтолкнул к границам с Союзом. Мы не можем этого терпеть. Отсюда быстрая реакция Союза на сложившуюся ситуацию. Мы продолжим поддерживать Литву, Латвию и Польшу. И давайте назовем это прямо: это гибридная атака, направленная на дестабилизацию Европы, — сказала Урсула фон дер Ляйен.

Напомним, Китай на сегодняшний день является самым крупным торговым партнером Евросоюза, обогнав США еще в 2020 году.