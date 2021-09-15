Генеральная прокурорка Украины Ирина Венедиктова открыла уголовное производство против Гео Лероса. Политика подозревают в организации нападения на самого себя.

Как заявили в ГБР, Офис генпрокурора поручил оперативникам бюро провести досудебное расследование по делу Гео Лероса.

Поводом стал ролик с нечетким изображением, на котором замечен человек с чертами внешности, напоминающими нардепа.

— В сообщении содержалось видео, где лицо, похожее на народного депутата Украины Гео Лероса, подыскивает соучастников для имитации нападения на себя. За это он потребовал в неустановленного собеседника деньги. Целью имитации могло быть создание в обществе иллюзии угроз в его адрес якобы за политическую деятельность, но главной целью могла быть дискредитация органов государственной власти, — заявил начальник отдела Главного следственного управления ГБР Максим Зинорук.

Уголовное дело квалифицировали по двум статьям УК: приготовление к преступлению и введение в заблуждение уполномоченного органа.

В бюро заявили, что назначат проверку видео экспертами, квалификация которых позволяет обнаружить признаки монтажа на видео.

— Следствие установило ценных свидетелей, разглашение сведений о которых в настоящее время может повредить досудебном расследованию. Информация, которой они обладают, имеет важное значение для установления всех обстоятельств уголовного правонарушения, — заключил спикер ГБР.

Ранее сообщалось, что Госудаственное бюро расследований инициирует проверку народного депутата Гео Лероса

Издание ZN.UA провело экспрес-опрос среди крупных бизнесменов и политиков. 7 из девяти считают, что запись сделана в офисе Вадима Столара.

Напомним, ранее народный депутат от «Слуги народа» Николай Тищенко устроил потасовку в сессионном зале Верховной рады.Он попытался вытолкать с трибуны внефракционного нардепа Гео Лероса.