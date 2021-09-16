Несколько парламентских комитетов одобрили законопроект о внесении поправок в Конституцию Республики Молдова, который в основном направлен на укрепление независимости судебной власти.

Об этом сообщил министр юстиции Серджиу Литвиненко (партия PAS Майи Санду) на своей официальной странице в Facebook.

Законопроект о внесении поправок в Конституцию предусматривает, что все судьи будут назначаться до достижения предельного возраста, а представители гражданского общества смогут стать членами комиссии по наблюдению за их работой.

Министр юстиции Серджиу Литвиненко говорит, что этим постановлением он хочет укрепить независимость судебной власти. Эксперты по конституционному праву также считают, что законодательные предложения хороши и могут способствовать реформе правосудия.

Кроме того, судьи Верховного суда могут назначаться президентом страны, а не парламентом, как это происходит сейчас.

Поправки также предусматривают реформу Высшего совета магистратуры. Предлагается исключить из его состава министра юстиции, генерального прокурора и председателя Верховного суда. Таким образом, ВСМ будет состоять из 12 членов, из которых 6 судей избираются Общим собранием судей и 6 членов, не являющихся судьями, избираются парламентом.

Напомним, в Молдове признали, что тратят много денег на чиновников.