После сессии горсовета мэр Николаева ответил на вопросы журналистов

Рабочая группа по борьбе с незаконной торговлей алкогольными напитками

Комиссия Николаевского облсовета по вопросам образования и культуры

Заседание комиссии Николаевского городского совета по законности и гласности

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Платные дороги: зачем они нужны, когда появятся в Украине и сколько придется платить за проезд

Нарекания на власть и дороги — обязательная составляющая ДНК украинцев. Но если

Павел Калашник, hromadske

Учительница из Николаева стала сертифицированным тренером по английскому языку от Британского Совета

Красивая, интеллигентная, улыбающаяся, счастливая ... В класс к детям приходит к

Александра Ментель

Как «футболят» профессиональный футбол в Николаеве. Исповедь футбольного «волонтера»

В Николаеве первый футбольный клуб был создан в 1920 году при судостроительном з

Сергей Кантор

Николаеву – 232 года. Как изменился город за время независимости

Город кораблестроения и невест – так привыкли описывать Николаев его жители, и н

Юлия Бойченко, НикВести