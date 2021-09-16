Следственный комитет Беларуси усмотрел в простреленном пограничном знаке возле Украины надругательство над государственными символами и открыл уголовное производство.
Об этом сообщает БелТА.
Белорусские силовики заявили, что проводят расследование.
— По данному факту Дрогичинского РВСК возбуждено уголовное дело по ст. 370 (надругательство над государственными символами) Уголовного кодекса. Все обстоятельства происшествия устанавливаются, — говорится в сообщении СК.
Ранее сообщалось, пограничный комитет Беларуси заявил, что белорусский пограничный знак обстреляли с территории Украины.
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Следственный комитет Беларуси усмотрел в простреленном пограничном знаке возле Украины надругательство над государственными символами и открыл уголовное производство.
Об этом сообщает БелТА.
Белорусские силовики заявили, что проводят расследование.
— По данному факту Дрогичинского РВСК возбуждено уголовное дело по ст. 370 (надругательство над государственными символами) Уголовного кодекса. Все обстоятельства происшествия устанавливаются, — говорится в сообщении СК.
Ранее сообщалось, пограничный комитет Беларуси заявил, что белорусский пограничный знак обстреляли с территории Украины.