Глава Председатель Николаевского областного совета Анна Замазеева анонсировала начало строительство отстойника для фур в Николаеве.

Об этом она сообщила на Первом литовско-николаевском экономическом бизнес-форуме, передает пресс-служба облсовета.

Отмечается, что годами фуры, которые тысячами едут в торговые порты через Николаев, провоцировали множество проблем: от частых пробок на дорогах до трудностей со сном у местных жителей, а вопрос строительства отстойника для грузовиков, который позволит разгрузить транспортную сеть, 10 лет не сдвигался с мертвой точки.

— Николаевщина является одной из основных транспортных артерий страны. Имея большой поток транспорта в наши порты, мы, как местное самоуправление, увидели большую проблему с большим количеством большегрузного транспорта, который хаотично заполняет наши дороги. Отсюда возникают проблемы с отсутствием условий для водителей и дискомфорта для местных жителей, — отметила Анна Замазеева.

Она подчеркнула, что с приходом на должность, для нее как главы облсовета решение этой задачи стало приоритетным.

Сейчас уже проведен тендер на разработку проектно-сметной документации на строительство отстойника для грузовиков на дороге М-14 Одесса-Мелитополь-Новоазовск (на Таганрог). Победителем стало государственное предприятие — Украинский государственный институт по проектированию объектов дорожного хозяйства «Укргипродор».

— Я и ряд депутатов Николаевского облсовета, сразу после моего избрания, поставили вопрос строительства отстойника для фур. С февраля этого года мы провели десятки встреч и переговоров. Я лично поднимала этот вопрос перед руководством Министерства инфраструктуры Украины. И сегодня мы уже имеем результат. Был проведен тендер и уже объявлен победитель. Я уверена, что отстойник в следующем году у нас 100% будет. Ведь очень важно, чтобы жители нашей области чувствовали преимущества региональной инфраструктуры, а водители имели элементарные санитарные условия при преодолении длинных маршрутов, как во всех европейских странах, — отметила Анна Замазеева.

Ранее глава областного совета получила от «Укравтодора» письмо по поводу поручения Службе автодорог в Николаевской области изготовить проектно-сметную документацию на строительство паркинга и включить его в перечень, утверждаемый Кабмином для финансирования из госбюджета.

Напомним, что подрядчик должен будет сдать проект до 18 октября 2022 года. Согласно технической спецификации, вместительность отстойника должна быть 500 большегрузов и 100 легковых автомобилей.