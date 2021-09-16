Львовский городской совет обратился к центральной власти с просьбой привести украинское законодательство в соответствие с Конвенцией ООН и перенести каннабис из перечня «особо опасных наркотиков» в ряд «наркотических веществ, оборот которых ограничен».

Обращение направлено президенту Владимиру Зеленскому, Кабинету министров, Министерству здравоохранения и Государственной службе по лекарственным средствам и контролю за наркотиками, сообщает TheБабель.

В обращении отмечается польза медицинского каннабиса и необходимость его легализации.

— Количество граждан Украины, которым могут помочь препараты на основе каннабиса, приближается к 2,3 миллиона взрослых и детей, в том числе при лечении посттравматического стрессового расстройства у участников боевых действий, – сказано в обращении.

Напомним, что Законопроекты о легализации медицинского каннабиса регистрировали в Раде в 2016, 2019, 2020 и 2021 годах. Вопрос об использовании марихуаны для лечения тяжелобольных людей обсуждают в Украине не первый год. Активисты регулярно выходят на «Конопляный марш», а некоторые пациенты в Украине судятся за право лечиться каннабисом.

При этом 13 июля 2021 года Рада не проголосовала за легализацию каннабиса для медицинских и научных целей.