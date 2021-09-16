Печерский суд обязал Офис генерального внести сведения в ЕРДР и открыть производство относительно бездеятельности ГБР в деле расследования вагнергейта.

Жаловались на бездействие правоохранителей активисты Движения сопротивления капитуляции, пишет Главком.

— 16 сентября Печерский районный суд рассмотрел нашу жалобу на бездействие Офиса генерального прокурора по делу вагнергейта, ведь Офис генпрокурора отказывался открыть производство относительно бездеятельности Государственного бюро расследований. Сегодня судья Волкова обязала Офис генпрокурора предоставить заявителям Андрею Тетеруку, Игорю Лапину и Юрию Гудыменко выписку из Единого государственного реестра досудебных расследований о регистрации их заявления и открыть уголовное производство, — говорится в сообщении.

Так, судебное заседание должно было начаться, в четверг, 16 сентября, в 10 утра, но из-за того, что судья задержалась на другом судебном заседании, дело началось слушаться с трехчасовым опозданием. Представителей Генерального прокурора в зале суда не было, хотя были проинформированы о судебном заседании.

Ранее телеканал CNN заявил, что Центральное разведывательное управление США оказывало поддержку украинским спецслужбам во время операции по задержанию наемников ЧВК Вагнера, которую основал бизнесмен Евгений Пригожин.