Окружной административный суд отдельным определением обязал горсовет устранить нарушения при процедуре назначения заместителей городского головы Николаева.
Согласно решению суда, горсовет должен устранить все нарушения в течение месяца, говорится в видеоблоге экс-депутата Николаевского областного совета Олега Мудрака «Непрозорро» в YouTube.
Олег Мудрак рассказал, что депутат Николаевского городского совета Владислав Чайка подал в суд иск, которым просил признать незаконным принятое в декабре 2020 года решение сессии о назначении заместителями городского головы.
— После декабрьского голосования за регламент, назначение заместителей городского головы, выбор секретаря горсовета Владислав Чайка увидел многочисленные нарушения и подготовил несколько исков. Сейчас идет речь о первом иске, который он подал в суд на горсовет о признании недействительными тех назначений, которые в виде заместителей городского головы были произведены, – сказал Олег Мудрак.
Он также сообщил, что судья отказала Владиславу Чайке в удовлетворении иска, однако вынесла отдельное решение, которым обязала городской совет устранить нарушения при процедуре назначения замов.
— Судья отдельным постановлением вынесла достаточно жесткие требования к Николаевскому городскому совету устранить те самые недостатки, которые в иске указывал Владислав Чайка. В чем они выражались конкретно? Не были пройдены все депутатские комиссии, не были заслушаны сами претенденты, никто вообще не понимал за кого и с какой стати голосует. Все это было вынесено в зал в виде готового проекта решения, не отвисев положенные сроки на сайте горсовета. Депутатский слаженный коллектив большинством проголосовал, не понимая вообще за кого, зачем и почему. Теперь кандидатуры должны быть повторно внесены и проголосованы, как я и говорил, – сказал Олег Мудрак.
По его словам, в случае, если решение суда не будет выполнено Владислав Чайка намерен добиться признания недействительными всех подписанных за последние полгода заместителями мэра документов.
— А если этого не произойдёт, то чем это чревато? Ведь за эти полгода те самые заместители городского головы понаподписывали огромное количество писем, решение, финансовых документов, – добавил Олег Мудрак.
Ранее депутат Николаевского городского совета от «ОПЗЖ» Владислав Чайка заявил, что нынешний состав исполкома был утвержден с нарушениями.
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Окружной административный суд отдельным определением обязал горсовет устранить нарушения при процедуре назначения заместителей городского головы Николаева.
Согласно решению суда, горсовет должен устранить все нарушения в течение месяца, говорится в видеоблоге экс-депутата Николаевского областного совета Олега Мудрака «Непрозорро» в YouTube.
Олег Мудрак рассказал, что депутат Николаевского городского совета Владислав Чайка подал в суд иск, которым просил признать незаконным принятое в декабре 2020 года решение сессии о назначении заместителями городского головы.
— После декабрьского голосования за регламент, назначение заместителей городского головы, выбор секретаря горсовета Владислав Чайка увидел многочисленные нарушения и подготовил несколько исков. Сейчас идет речь о первом иске, который он подал в суд на горсовет о признании недействительными тех назначений, которые в виде заместителей городского головы были произведены, – сказал Олег Мудрак.
Он также сообщил, что судья отказала Владиславу Чайке в удовлетворении иска, однако вынесла отдельное решение, которым обязала городской совет устранить нарушения при процедуре назначения замов.
— Судья отдельным постановлением вынесла достаточно жесткие требования к Николаевскому городскому совету устранить те самые недостатки, которые в иске указывал Владислав Чайка. В чем они выражались конкретно? Не были пройдены все депутатские комиссии, не были заслушаны сами претенденты, никто вообще не понимал за кого и с какой стати голосует. Все это было вынесено в зал в виде готового проекта решения, не отвисев положенные сроки на сайте горсовета. Депутатский слаженный коллектив большинством проголосовал, не понимая вообще за кого, зачем и почему. Теперь кандидатуры должны быть повторно внесены и проголосованы, как я и говорил, – сказал Олег Мудрак.
По его словам, в случае, если решение суда не будет выполнено Владислав Чайка намерен добиться признания недействительными всех подписанных за последние полгода заместителями мэра документов.
— А если этого не произойдёт, то чем это чревато? Ведь за эти полгода те самые заместители городского головы понаподписывали огромное количество писем, решение, финансовых документов, – добавил Олег Мудрак.
Ранее депутат Николаевского городского совета от «ОПЗЖ» Владислав Чайка заявил, что нынешний состав исполкома был утвержден с нарушениями.