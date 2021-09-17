Министерство финансов США сообщило о введении санкций против пяти сторонников террористической организации Аль-Каида.

Об этом сообщает Радио Свобода.

В частности, в список попал юрист египетского происхождения Маджд Салим, который живет в Турции. Его подозревают в координации деятельности Аль-Каиды.

Также в списке санкций финансовый курьер Мухаммад Наср ад-Дин аль-Газлани из Египта и турецкие граждане Нуреттин Муслихан, Себраил Гузель и Сонер Гурлейен.

Директор Управления по контролю за иностранными активами Андреа Гаки заявила, что санкции введены, чтобы показать приверженость США в борьбе с финансированием Аль-Каиды.

— Мы продолжим работать с нашими зарубежными партнерами, в том числе Турцией, чтобы разоблачать и разрушать сети финансовой поддержки Аль-Каиды, — заявила Андреа Гаки.

С 1996 по 2001 годы, когда радикальное исламистское движение Талибан правило Афганистаном, эта страна была убежищем для Аль-Каиды. После терактов в США 11 сентября 2001 года Талибан отказался передать властям США лидеров Аль-Каиды, после чего американские военные вошли в Афганистан и свергли правительство талибов. Операция в этой стране стала самым продолжительным вооруженным конфликтом в истории США.

Боевики исламистского движения Талибан начали широкомасштабное наступление по всему Афганистану с начала мая на фоне вывода из страны военного контингента США и других стран Запада, находившийся там 20 лет.

Как сообщалось, мнения Пентагона и Госдепа разошлись в оценках угрозы для США от Аль-Каиды.