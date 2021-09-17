Госдеп США призвал Украину ускорить процесс формирования Высшего совета правосудия.

Об этом говорится в заявлении Госдепа.

— Соединенные Штаты вместе с Правительством Украины, гражданским обществом и другими международными партнерами признают, что судебная реформа имеет решающее значение для укрепления верховенства права и привлечения иностранных инвестиций в Украину, — сказано в заявлении.

В частности, в заявлении говорится о том, что в июле Украина приняла исторический закон, который дает возможность для настоящей реформы судебной власти.

А международные партнеры назначили высококвалифицированных экспертов для поддержки обновления самого высокого в Украине органа судебного управления — Высший совет правосудия, согласно этому закону.

Однако, как отмечает Госдеп, 13 сентября Совет судей Украины отказала выдвинуть украинских судей для участия в процессе — отказ, который угрожает сорвать заверение настоящей судебной реформы в Украине.

Ранее сообщалось, что США готовы участвовать в переговорах по Донбассу как в нормандском формате, так и параллельном с ним. Последняя встреча советников президентов Украины и РФ прошла в позитивном ключе.