Мэр Нью-Йорка Билл де Блазио едко прокомментировал заявление постоянного представителя России в ООН Василия Небензи, которого возмутило требование предъявлять подтверждение вакцинации на входе в штаб-квартиру ООН.

Об этом сообщает собственный корреспондент Укринформа в Нью-Йорке.

— Если российский посол против этого, то я за это (обязательную вакцинацию, — прим.), — сказал Билл де Блазио журналистам в четверг.

При этом он саркастически заметил, что россияне ранее «сами обесценили себя, пытаясь сорвать выборы в США».

Поскольку возмущение посла РФ было обусловлено, в том числе и тем, что российскую вакцину «Спутник V» не признают в США, де Блазио отметил, что любой человек, привитый «неутвержденным» препаратом, может снова сделать бесплатно прививку в Нью-Йорке.

— Если их вакцина недостаточно хороша, они должны пойти и получить другую, — добавил мэр, имея в виду российских дипломатов.

В то же время, отмечает The Washington Post, официальные лица как Нью-Йорка, так и ООН признали в четверг, что вопрос обязательной вакцинации пока остается в подвешенном состоянии.

В среду Василий Небензя направил письмо на имя новоизбранного главы Генассамблеи ООН Абдуллы Шахида, в оскорбительной форме обвинив его в превышении полномочий. А также потребовал проведения срочного заседания Генассамблеи.

Напомним, Посол США в России Джон Салливан отказался от предложения российского МИДа привиться COVID-вакциной Спутник V.