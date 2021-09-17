Новым подрядчиком строительства аэродрома в аэропорту Днепра выбрана компания Onur.

Как этом пишет Mintrans со ссылкой на информацию в системе публичных торгов Prozorro.

По результатам аукциона предложение турецкой компании оказалось наиболее выгодным – 5,64 миллиардов гривен.

Конкурентом Onur на тендере была только компания «Ростдорстрой».

Ранее сообщалось, что в государственном бюджете на 2021 год необходимо заложить 2 миллиарда гривен на строительство аэропорта в Днепре.

В ноябре 2019 года в Днепре прошло совещание, посвященное реконструкции аэродрома Международного аэропорта «Днепр», на котором представители областной и районной власти, Нацагентства инфраструктурных проектов Украины обсудили с проектной командой группы DCH порядок использования бюджетных средств.

Спустя год, в сентябре 2020 года, тогда ещё министр инфраструктуры Владислав Криклий анонсировал строительство нового аэропорта и сообщил о старте подготовительных работ согласно заключенному договору.