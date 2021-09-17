Уэльс может стать вторым регионом Британии, где начнут требовать доказательство вакцинации от коронавируса для допуска в некоторые заведения.

Об этом пишет Европейская правда.

Решение местного правительства должны объявить в пятницу. Первый министр Марк Дрейкфорд не исключил, что в Уэльсе такое требование для допуска в ночные клубы и массовые мероприятия будет не факультативным, а обязательным, как и в Шотландии. Других изменений в «коронавирусные» правила не планируется. В Уэльсе почти все карантинные ограничения были отменены летом.

Представители бизнеса призывают отказаться от идеи, убеждая, что это станет дополнительным ударом для сферы, создаст конфликты между заведениями и клиентами и риски мошенничества, и при этом не будет иметь ощутимого значения для предотвращения распространения вируса.

Первый министр считает, что преимущество такого шага будет больше, чем его недостатки. Он в то же время исключил, что требование ковид-пропусков распространят на доступ к публичным услугам.

Первым из британских регионов требование вакцинации для посещения некоторых заведений ввела Шотландия — с 1 октября доказательство прививки будут требовать для того, чтобы посещать ночные клубы и крупные массовые мероприятия.

Премьер Британии Борис Джонсон ранее выразил надежду, что возвращать ограничения больше не придется благодаря высоким показателям вакцинации. Рассказывая о плане реагирования на эпидемию в следующий осенне-зимний сезон, он отметил, что правительство будет держать в запасе меры на случай, если нагрузка на медицинскую систему начнет становиться слишком большой. Среди них — использование ковид-сертификатов, масочный режим и рекомендация дистанционной работы.

Отмечается, в Англии с 19 июля отменили почти все карантинные ограничения: по количеству людей, которые могут встречаться вместе посещать мероприятия, о работе ночных клубов, емкости кинотеатров, дистанционной работы.

В отличие от большинства стран Европы, где признаки новой волны эпидемии начали появляться после середины лета, в Британии она началась уже в июне. Пик с более 50 тысячами заражений в сутки пришелся на середину июля, после чего без каких-либо дополнительных ограничений показатели спали меньшим. Показатели смертности среди коронавирусных больных при этом оказались в разы меньше, чем с таким же количеством новых заражений во время зимней волны.

В Соединенном Королевстве сейчас полностью вакцинированы от коронавируса более 81% населения, а как минимум одной дозой - уже более 89%.

Ранее сообщалось, что медицинские работники в Англии и Уэльсе начали получать первые дополнительные дозы вакцины против коронавируса в рамках правительственного плана усиления защиты от пандемии.