Медицинские работники в Англии и Уэльсе начали получать первые дополнительные дозы вакцины против коронавируса в рамках правительственного плана усиления защиты от пандемии.

Об этом сообщает Укринформ со ссылкой на британские СМИ.

Сейчас бустерную дозу вводят тем, кто сделал вторую прививку как минимум пять месяцев назад.

Кроме медиков, дополнительные прививки предусмотрены для людей старше 50 лет, а также тех, у кого ослаблена иммунная система.

Отмечается, что этим категориям граждан рекомендована одна доза Pfizer или половина дозы Moderna.

Английская национальная медицинская служба заверила, что со всеми, кто имеет право на дополнительную дозу COVID-вакцины, свяжутся в ближайшее время.

Правительство Великобритании подготовило «план Б», если заболеваемость коронавирусом не снизится до зимы.

Сейчас страна находится на четвертом месте по количеству выявленных случаев COVID-19 (после США, Индии и Бразилии) — в общей сложности коронавирус обнаружили более чем у 7,3 миллиона британцев.

Напомним, в Украине за минувшие сутки, 16 сентября, выявили 6 624 новых случая коронавируса. До этого больше 6 тысяч новых случаев за сутки в Украине фиксировалось 15 мая.