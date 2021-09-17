В Украине за минувшие сутки, 16 сентября, выявили 6 624 новых случая коронавируса.

Об этом сообщает пресс-служба Минздрава.

Согласно данным мониторинговой системы СНБО, до этого больше 6 тысяч новых случаев за сутки в Украине фиксировалось 15 мая.

За сутки в Украине госпитализировали 1568 человек, летальных исходов — 99, выздоровели — 1914. Вчера протестовали методом ПЦР 35 171 человека, методом ИФА — 8230, экспресс-тестами — 31 879.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Харьковской (649), Львовской (644), Одесской (530), Днепропетровской (426) областях и Киеве (426).

За все время пандемии в Украине заболели 2 338 164 человека, выздоровели — 2 228 543, летальных случаев — 54 750.

Согласно данным мониторинговой системы СНБО до этого больше 6 тысяч новых случаев за сутки в Украине фиксировалось 15 мая.

Ранее в МОЗ назвали причины роста заболеваемости COVID.

Напомним, по состоянию на 15 сентября лучшим учреждением общего среднего образования по показателям вакцинации педагогов в Николаеве стал экономический лицей №1, где вакцинировано 97,7% сотрудников.