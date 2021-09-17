Конгресс США предложил увеличить размер военной помощи Украине до 300 миллионов долларов.
Данная цифра содержится в проекте оборонного бюджета США на 2022 год, принятие которого обсуждается, сообщила на своей странице в Facebook посол Украины в США Оксана Маркарова.
— Благодарны конгрессменам и сенаторам за предложение увеличить размер помощи Украине до 300 миллионов долларов в оборонном бюджете США на 2022 год. Очень надеемся, что выделение этой суммы будет согласовано и утверждено обеими палатами Конгресса США, – сообщила Оксана Маркарова.
Напомним, что Белый дом временно приостановил пакет военной помощи Украине в размере 100 млн долларов, который включает в себя летальное оружие. Над подготовкой документа работали чиновники Госдепартамента и Пентагона.
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Конгресс США предложил увеличить размер военной помощи Украине до 300 миллионов долларов.
Данная цифра содержится в проекте оборонного бюджета США на 2022 год, принятие которого обсуждается, сообщила на своей странице в Facebook посол Украины в США Оксана Маркарова.
— Благодарны конгрессменам и сенаторам за предложение увеличить размер помощи Украине до 300 миллионов долларов в оборонном бюджете США на 2022 год. Очень надеемся, что выделение этой суммы будет согласовано и утверждено обеими палатами Конгресса США, – сообщила Оксана Маркарова.
Напомним, что Белый дом временно приостановил пакет военной помощи Украине в размере 100 млн долларов, который включает в себя летальное оружие. Над подготовкой документа работали чиновники Госдепартамента и Пентагона.